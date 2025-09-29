Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi: İşte ilk pozlar

Şarrkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile evlendi.

Sessiz sedasız gerçekleşen nikâh, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"ASIL MUTLULUĞU BULDUM"

Yıllardır inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen, özellikle de Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişki nedeniyle sık sık haberlere konu olan Gomez, bu kez “asıl mutluluğu” bulduğunu ifade etti.

ANALOG TARZI POZLAR

Ünlü ismin paylaştığı Instagram gönderisinde Petra Collins'in çektiği nostaljik bir hava yarata analog hissiyatlı pozlar dikkat çekti. Gomez, nikah töreninden çekilmiş pozları paylaşmayı ihmal etmedi:

Credit Instagram/ @selenagomez