Selena Gomez ve Benny Blanco evlendi: İşte ilk pozlar
Ünlü oyuncu Selena Gomez, 2023 yılından beri birlikte olduğu Bennt Blanco ile evlendi. Yıllarca Justin Bieber'la ilişkisi üzerinden gündem olan Selena Gomez, özel hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Gomez, artık magazin fırtınalarından uzakta, aradığı "gerçek ve kalıcı mutluluğu" yakaladığını söyledi.
Şarrkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile evlendi.
Sessiz sedasız gerçekleşen nikâh, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.
"ASIL MUTLULUĞU BULDUM"
Yıllardır inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen, özellikle de Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişki nedeniyle sık sık haberlere konu olan Gomez, bu kez “asıl mutluluğu” bulduğunu ifade etti.
ANALOG TARZI POZLAR
Ünlü ismin paylaştığı Instagram gönderisinde Petra Collins'in çektiği nostaljik bir hava yarata analog hissiyatlı pozlar dikkat çekti. Gomez, nikah töreninden çekilmiş pozları paylaşmayı ihmal etmedi:
