Selena Gomez ve Zayn Malik aşk mı yaşıyor?

Sosyal medya dedikodu değirmenini çılgına çeviren potansiyel yeni bir ünlü çift var. One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik’in ünlü şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Gigi Hadid ile önceden evli olan Zayn Malik şimdilerde Selena Gomez ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Selena Gomez, Gigi Hadid'i yakın arkadaş olarak tanımlıyordu.

Söylentiler, Zayn ve Selena'yı New York'ta ismi açıklanmayan bir restoranda yemek yediği görüldüğü üzerine çıktı. ABD’li bir kaynak, ikilinin New York Manhattan’daki bir restorana el ele girdiğini ve öpüştüklerini belirtti.

BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER

Yer alan habere göre göre ikili New York’ta samimi bir akşam yemeği randevusuna çıkarak aşklarını duyurdu.

“EL ELE İÇERİ GİRDİLER”

ABD’li bir kaynak ikili için, "Selena ve Zayn el ele tutuşarak içeri girdiler ve öpüşüyorlardı. Çoğu restoran personeli ve restoran müdavimi onları fark etmedi. Birlikte rahat görünüyorlardı ve bunun bir randevu olduğu açıktı” ifadelerini kullandı.

2013'te Extra ile yapılan bir röportajda Selena'ya, One Direction'ın tüm üyelerinin bir ünlü öpücüğü seçmeleri gerekirse, onun olacağını söylediği söylendi. Öpücük için beş şarkıcıdan hangisini seçeceği sorulduğunda Selena, “Belki Zayn. Bu kadar."