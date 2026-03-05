Selena Gomez, yakın arkadaşı Taylor Swift’ten aldığı en anlamlı hediyeyi anlattı

Pop dünyasının en ikonik dostluklarından birine sahip olan Selena Gomez ve Taylor Swift, yıllar geçse de birbirlerinin hayatındaki yerlerini korumaya devam ediyor. 2025 yılının Eylül ayında müzik yapımcısı Benny Blanco ile dünya evine giren ve şu sıralar hem evliliğinin tadını çıkaran hem de "Only Murders in the Building" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Gomez, samimi açıklamalarda bulundu.

Başarılı yıldız, 3 Mart 2026 tarihinde eşi Benny Blanco’nun sunduğu "Friends Keep Secrets" adlı podcast programına konuk oldu. Programda hayatına dair merak edilenleri anlatan Gomez, Taylor Swift’in kendisine 30. yaş günü için hazırladığı el yapımı hediyenin duygusal detaylarını ilk kez paylaştı.