Selena Gomez, yakın arkadaşı Taylor Swift’ten aldığı en anlamlı hediyeyi anlattı
Selena Gomez, eşi Benny Blanco’nun podcast programında yakın dostu Taylor Swift’in kendisine hazırladığı özel doğum günü hediyesini anlattı. Swift’in el emeğiyle hazırladığı tablo ve yayınlanmamış şarkı sözleri, ikilinin 2008’den beri süregelen sarsılmaz bağını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Pop dünyasının en ikonik dostluklarından birine sahip olan Selena Gomez ve Taylor Swift, yıllar geçse de birbirlerinin hayatındaki yerlerini korumaya devam ediyor. 2025 yılının Eylül ayında müzik yapımcısı Benny Blanco ile dünya evine giren ve şu sıralar hem evliliğinin tadını çıkaran hem de "Only Murders in the Building" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Gomez, samimi açıklamalarda bulundu.
Başarılı yıldız, 3 Mart 2026 tarihinde eşi Benny Blanco’nun sunduğu "Friends Keep Secrets" adlı podcast programına konuk oldu. Programda hayatına dair merak edilenleri anlatan Gomez, Taylor Swift’in kendisine 30. yaş günü için hazırladığı el yapımı hediyenin duygusal detaylarını ilk kez paylaştı.
TAYLOR SWIFT’İN GİZLİ YETENEĞİ
Gomez, Taylor Swift’in resim konusundaki yeteneğini bu özel hatıra üzerinden vurguladı. Swift, arkadaşına sadece bir obje değil, üzerinde uzun süre emek harcanmış sanatsal bir çalışma sunmuş. Gomez, hediyeyi şu sözlerle tarif ediyor:
“Bunu gerçek bir kumaş üzerine yaptı ve harika bir göl resmi çizdi.”
“GELECEK 30 YILA”
Tablonun üzerinde sadece bir manzara değil, ikiliye dair özel semboller de yer aldığını vurgulayan Gomez, çalışmanın detaylarını anlatırken Swift’in kişisel dokunuşlarına dikkat çekiyor:
“Gece vaktiydi, ay ve yıldızlar oradaydı... Bizim burçlarımızı tam olarak resmetmişti. Onun burcu (Yay) ve benimki (Yengeç) için, 'Gelecek 30 yıla...' yazmıştı; 'Taylor'dan Selena'ya' kısmı tamamen el işlemesiydi. Yani ya üzerine işledi ya da boyadı. Sadece 'Gelecek 30 yıla' yazmak ya da bastırmak yerine, her harfi tek tek dikmiş. Bu en tatlı hediyeydi.”
TAYLOR SWIFT’İN SELENA GOMEZ’E YAZDIĞI ŞARKI
Hediyenin bir diğer parçası ise Swift’in Gomez için kaleme aldığı şarkı sözleriydi. Gomez, Swift’in "Dorothea" adlı parçasını kendisi için yazdığını doğrularken, arkadaşlıklarını konu alan "Family" isimli bir yayınlanmamış şarkısının varlığından da bahsetti.
Gomez’in eşi Benny Blanco da yayına katılarak tabloyu gördüğündeki şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti: “Bu sanat eserini çıkardı ve ben 'Ah, bu oturma odası için mükemmel' dedim. Sonra 'Bu tabloyu kim yaptı?' diye sordum. Gördüğüm en iyi tablolardan biriydi.”