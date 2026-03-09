Selena Gomez’den eşi Benny Blanco’nun 38. yaşına romantik kutlama
Selena Gomez, eşi Benny Blanco’nun 38. yaş gününü, birlikteliklerinin en özel anlarını yansıtan bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Sanatçının paylaştığı karelerde, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen düğün törenlerinden daha önce gün yüzüne çıkmamış kareler de yer aldı...
Selena Gomez, eşi Benny Blanco’nun 38. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı özel karelerle kutladı. 8 Mart Pazar günü gerçekleşen kutlama için Gomez, düğün günlerinden fotoğrafların da yer aldığı bir albüm paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun aşkım, seni tüm kalbimle seviyorum" notunu düştü.
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN KOVBOY"
Eşinin yeni yaşını yakın arkadaş grubuyla kutlayan Gomez, bu anları Instagram hikayeleri üzerinden takipçileriyle paylaştı. Dans pistindeki romantik karelerine "Doğum günün kutlu olsun kovboy" notunu düşen sanatçı, partinin temasına da vurgu yaptı. Kovboy konseptiyle düzenlenen davette, Blanco ve Gomez’in yanı sıra tüm konuklar geceye uygun kostüm tercihleriyle dikkat çekti.
İLİŞKİLERİNİN BİRİNCİ YILINDA NİŞANLANDILAR
Selena Gomez ve Benny Blanco, 2023 yılının Haziran ayında başlayan ilişkilerini aynı yılın aralık ayında kamuoyuna duyurmuştu. Birlikteliklerinin birinci yılında nişanlanan çiftin, Taco Bell temalı sade bir piknik eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifi ve Gomez’in markiz kesim pırlanta yüzüğü uzun süre konuşulmuştu.
2025'TE KALİFORNİYA'DA DÜZENLENEN DÜĞÜN
Çift, Eylül 2025’te Kaliforniya’da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd, Paris Hilton ve Ed Sheeran gibi dünyaca ünlü isimler katıldı.