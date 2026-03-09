Selena Gomez’den eşi Benny Blanco’nun 38. yaşına romantik kutlama

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN KOVBOY"



Eşinin yeni yaşını yakın arkadaş grubuyla kutlayan Gomez, bu anları Instagram hikayeleri üzerinden takipçileriyle paylaştı. Dans pistindeki romantik karelerine "Doğum günün kutlu olsun kovboy" notunu düşen sanatçı, partinin temasına da vurgu yaptı. Kovboy konseptiyle düzenlenen davette, Blanco ve Gomez’in yanı sıra tüm konuklar geceye uygun kostüm tercihleriyle dikkat çekti.