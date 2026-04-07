Selena Gomez’den yeni kareler: Benny Blanco ile evlilik hayatının samimi anları
Selena Gomez, Eylül 2025’te Santa Barbara’da gerçekleşen düğünüyle hayatını birleştirdiği müzik yapımcısı Benny Blanco ile yeni evli yaşamına dair samimi anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
İlk kez 2015 yılında Gomez’in “Revival” albümündeki çalışmaları sırasında tanışan ve uzun yıllar süren dostluklarını 2023 yılının yaz aylarında romantik bir ilişkiye dönüştüren ikili, evlilik yolculuklarında birinci yıla doğru ilerliyor. Instagram üzerinden yayınladığı fotoğraf serisine, üzerinde eşinin baş harflerinin işlendiği bir bornozla çekilen karesini ekleyen Gomez, paylaşımına “Mrs. Blanco” notunu düştü.
Paylaşılan kareler arasında Gomez’in kurucusu olduğu Rare Beauty markasının Hollywood’daki etkinliğinden görüntüler yer alırken, çiftin günlük yaşamından kesitler de dikkat çekti. İkilinin mutfakta birlikte yemek hazırladığı ve Blanco’nun kovboy temalı doğum günü partisi için hazırlandığı anlar, çiftin paylaştığı yeni hayatın sade bir yansıması niteliğindeydi.
“BU YOLU BİRLİKTE YÜRÜYEBİLECEĞİM EN GÜZEL İNSAN O”
Geçtiğimiz mart ayında altıncı evlilik aylarını kutlayan çiftten Gomez, Kasım 2025’te Zane Lowe’a verdiği röportajda evliliğini şu sözlerle tanımlamıştı:
“Bu şimdiye kadar bir rüya gibiydi; iniş çıkışları olacağını biliyorum ama bu yolu birlikte yürüyebileceğim en güzel insan o.”
“SÖYLENEN TEK BİR KELİMEYİ BİLE HATIRLAMIYORUM”
Geçtiğimiz ay Blanco’nun “Friends Keep Secrets” adlı podcast programına konuk olan ikili, rapçi Lil Dicky’nin yönettiği eylül ayındaki evlilik törenlerine dair anılarını paylaştı.
Blanco o anki duygularını; “Çok çılgıncaydı çünkü bir yandan (törende söylenenleri) dinliyordum ama bir yandan da kendi anımızı yaşıyorduk. Gülüyor, ağlıyor ve konuşuyorduk” sözleriyle ifade etti.
Gomez ise o an sadece eşine odaklandığını belirterek; "Tüm zaman boyunca senden başka kimseye bakmadığımı hatırlıyorum ve sürekli ‘Tamam, bunu halledeceğiz’ diyip duruyordum. Dave’in, (töreni yöneten Lil Dicky), konuşması dışında söylenen tek bir kelimeyi bile hatırlamıyorum” dedi.