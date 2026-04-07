Selena Gomez’den yeni kareler: Benny Blanco ile evlilik hayatının samimi anları

“SÖYLENEN TEK BİR KELİMEYİ BİLE HATIRLAMIYORUM”



Geçtiğimiz ay Blanco’nun “Friends Keep Secrets” adlı podcast programına konuk olan ikili, rapçi Lil Dicky’nin yönettiği eylül ayındaki evlilik törenlerine dair anılarını paylaştı.

Blanco o anki duygularını; “Çok çılgıncaydı çünkü bir yandan (törende söylenenleri) dinliyordum ama bir yandan da kendi anımızı yaşıyorduk. Gülüyor, ağlıyor ve konuşuyorduk” sözleriyle ifade etti.



Gomez ise o an sadece eşine odaklandığını belirterek; "Tüm zaman boyunca senden başka kimseye bakmadığımı hatırlıyorum ve sürekli ‘Tamam, bunu halledeceğiz’ diyip duruyordum. Dave’in, (töreni yöneten Lil Dicky), konuşması dışında söylenen tek bir kelimeyi bile hatırlamıyorum” dedi.