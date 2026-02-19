Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Gencecik, çok tatlı

'Her Nerdeysen', 'Sönen Sigaralar', 'Keşke', 'Değişmene Rağmen' gibi şarkılarıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir kitleye ulaşan Ati242'nin ünlü oyuncu Selin Şekerci'yi takibe aldığı hemen fark edilmişti.

Selin Şekerci'ye geri dönüş için 2 saat veren Ati242, 2 saatin sonunda karşılık alamayınca takibini geri çekmişti.

"NİYETİM KÖTÜ DEĞİLDİ"

Konu sosyal medyada gündem olunca da Ati242'den, "Selin Şekerci’yi karşılıklı takip etmedim fan olarak takip ettim. Twitter’a düşünce yanlış anlaşılmasın diye takibi geri çektim ama daha da yanlış anlaşıldı. Niyetim kötü değildi" açıklaması gelmişti.

SELİN ŞEKERCİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Konunun üstü kapanmış gibiydi ki Selin Şekerci, geçtiğimiz saatlerde takip meselesiyle ilgili ilk kez konuştu.

"GENCECİK, ÇOK TATLI, YOLU AÇIK OLSUN"

Ati242'yle ilgili meseleyi gördüğünü söyleyen Selin Şekerci, "Gördüm. Ya ben çok sevimli buldum bu arada. Açıklamasını da çok sevimli buldum. Çok teşekkür ederim, onore oldum. Ama takibini falan görmedim bu arada. Takip etmiş takipten çıkmış kısmını tamamen önüme düşen magazin haberlerinden gördüm. Gencecik, çok tatlı, yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.