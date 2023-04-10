Selin Türkmen: Keşke böyle hikâyeler yaşanmasa

SHOW TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, Yalın'ın depremzede kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunma amaçlı konserini seyretti.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Selin Türkmen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konseri "Konser çok güzeldi böyle bir amaç için toplanmak hep birlikte olmak bizi sevindirdi" sözleriyle değerlendirirken 'Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK tarafından ceza kesilmesi hakkında şu yorumu yaptı: Ne yazık ki yaşanan hadiseden herkes gibi ben de çok rahatsızım. Yaptığımız şey hikaye anlatmak. Keşke böyle hikayeler yaşanmasa da biz bunları bu kadar söylemek ve altını çizmek zorunda kalmasak."