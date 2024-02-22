Selma Ergeç'ten rol arkadaşına övgü: "Hazar'a şapka çıkarıyorum, olağanüstü performans gösteriyor"
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'İnci Taneleri'nde pavyonda çalışan 'Dilber' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'ye, bir övgü de rol arkadaşı Selma Ergeç'ten geldi. Ergeç "Herkes şahane oynuyor ama Hazar olağanüstü performans gösteriyor" dedi.
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde 'Piraye' karakterine hayat veren Selma Ergeç, kızı Yasmin ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Milliyet'in haberine göre basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "Dizinin başarısından dolayı çok mutluyum. Tartışmalara da sebep olması güzel bir şey. Her şey tartışılmalı bence, zararı olmaz" açıklamasını yaptı.
"HAZAR ŞAHANE OYNUYOR"
"Dizideki dans sahneleri çok konuşuluyor. Bununla ilgili düşünceleriniz neler?" sorusuna ünlü isim, "Hazar şahane oynuyor, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Herkes şahane oynuyor ama Hazar olağanüstü performans gösteriyor. Şapka çıkarıyorum onun oyunculuğuna" ifadelerini kullandı.
Neşesinin yerinde olduğu gözlenen Selma Ergeç, haftalardır gündemden düşmeyen Kanal D dizisiyle ilgili açıklamasının ardından "Kızım beklemesin, konuşuruz sonra" diyerek yoluna devam etti.