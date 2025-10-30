Selma Konak'tan Volkan Konak paylaşımı

Volkan Konak 31 Mart 2025 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Uzun yıllar boyunca sanatçının en büyük destekçisi olan Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.

"KAVUŞMALARIN EN AĞIRIDIR"

“Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiklerimizi rüyada görmek” sözlerini paylaşan Konak, binlerce takipçisinden taziye ve destek mesajı aldı.