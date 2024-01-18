Sempatik gebeliğe yakalanan Berk Oktay: Yıldız kilo almıyor aksine ben alıyorum

İki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan müjdeli haber gelmişti. Evliliklerinde bir yılı dolduran Oktay- Atiksoy çifti ilk bebeklerini bekliyor. Kız bebekleri olacağını öğrenen çift, önceki gece ise Gayrettepe'de yer alan bir mekanda Erkan Kolçak Köstendil için düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

"Yıldız kilo almıyor, ben alıyorum"

Milliyetin haberine göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden 41 yaşındaki Berk Oktay, gülerek şu ifadeleri kullandı:

Hamilelik süreci beraber gidiyor aslında. Yıldız kilo almıyor, ben alıyorum. 7 kilo aldım ben. Tıpta da böyle bir şey varmış, çok fazla empati kuran erkeklerde olurmuş. 'Sempatik Gebelik' deniyormuş buna.

"İsimler var aklımızda, gidip geliyor birkaç tane"

Yıldız Çağrı Atiksoy ise hamilelik süreciyle ile ilgili, "Aşerme yok ya. Gerek kalmıyor ama, Berk hissedip uyanıyor bazen. Kız bebeğimiz olcak. İsimler var aklımızda, gidip geliyor birkaç tane. Hangisi olur o garanti değil ama" diye konuştu.

Oktay, bu sıralar çalışmadığını dile getirerek, "Ben Yıldız'a bakıyorum. Mutfakta kendimi çok geliştirdim bu arada. Aslında şaka bir yana, kafama yatan projeyi bulmak istiyorum. O yüzden çalışmıyorum. İstediğim bir proje bulduğum an çalışabilirim. Hamilelik ile alakalı değil" açıklamasında bulundu.