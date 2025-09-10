Ilık bir rüzgar tenimize vurduğunda, saçlarımızı savurduğunda ve ruhumuz özgürlüğe kanat çırptığında anlıyoruz bir kez daha… Beklenen yaz geldi. Elbette yalnızca takvim yapraklarındaki sırasını takip etmedi; cesareti, yeniliği ve sımsıcak havasını da beraberinde getirdi. Tüm renkleriyle neşemizi sarmalayan, gölgelerde bir molayı andıran, kumsalda bıraktığımız ayak izleriyle takip ettiğimiz yazı nasıl da özledik! Ve tabii özgürlüğü de…

Göz kamaştıran güneşin etkisi altında, trendlerin ve zevklerin hafif adımlarla, ahenkle dans ettiği bir yolculuğa çıkmaya karar veriyoruz. Stilinden ilham aldığımız içerik üreticileri ve oyuncularla yazı birlikte karşılamak üzere buluşuyoruz. Merve Özcan, Eda Dunisa Şölenci, Hira Koyuncuoğlu, Eda Kurt ve Esra Koçhan ile mevsim normallerinde, ılık rüzgarlar eşliğinde, bir şemsiye gölgesinde ve bir not defteriyle bir araya geliyoruz. Onlar, her mevsim şıklıkları ve kendilerine has stilleriyle dikkatleri üzerine çekse de yaza çok yakışan, yaz stillerinden yeni sezon trendlerine, güzellik rutinlerinden favorilerine uzanan geniş bir seçkiyle karşımıza çıkıyor bu buluşmada. Hayalleri de es geçmediğimiz bu röportaj serisi, adeta bir yaz güncesi gibi; kendine özgü, zarif ve tıpkı yaz gibi kokuyor… Kıyıya vuran dalgaların sesi arasında, fonda Ajda Pekkan bize eşlik ediyor: “Sen de yaz, yaz, yaz… Bir kenara yaz, bütün sözlerimi…”

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

MERVE ÖZCAN

@merveozcan

“Benim için yaz, zamanın durduğu anlar demek!”

Doğanın en canlı ve özgür haliyle buluştuğumuz yaz, sizin için hangi anlamı taşıyor, hangi hisleri uyandırıyor ve nasıl bir ruh halini beraberinde getiriyor?

Yaz, benim için hafifliğin mevsimi. Kokusu bile başka. Kuş sesleri, mevsim çiçeklerinin kokusu, dalga sesleri, kalabalık sofralardaki kahkahalar... Deniz tuzunun saçlara bıraktığı his, akşamları hafif bir rüzgarla serinleyen gün batımları… Uzun yaz akşamlarında sevdiklerime bahçemde hazırladığım sofralar, sevdiğim insanlarla geçirilen huzurlu anlar… Yaz, sanki her şeyi mümkün kılan sıcacık bir rüya gibi. O yüzden her geldiğinde doya doya yaşamak istiyorum.

Bu yaz planlarınızda neler var? Hayatınızla ilgili cesur adımlar atmayı, konfor alanınızdan çıkmayı ya da yeni bir başlangıç hedefliyor musunuz? Şehre dönüşten önce muhtemelen nasıl bir dönüşüm yaşayacaksınız?

Bu yıl benim için büyük bir dönüşüm yılı olacak, çünkü Satürn döngüm başlıyor. Bunun farkındayım ve her gün kendimle ilgili yeni bir şey keşfederek değişime adım adım ilerliyorum. Tam bir Yengeç kadını olarak yaz boyunca evimde vakit geçirmek, sevdiklerimi ağırlamak beni en çok mutlu eden şeylerden biri. Ama elbette Ümit’in anlık planlarıyla da kendimizi bir anda tatilde bulabiliyoruz! O tam bir İkizler erkeği; bir gün aklına gelen bir fikri ertesi gün gerçeğe dönüştürebiliyor, bu yüzden yaz tatillerimiz hep spontane gelişiyor. Bu yaz için kendime verdiğim en önemli sözlerden biri, bedenimle ve tüm kusurlarımla tamamen barışmak. Ne olursa olsun, kendimi iyi hissettiren şeyleri giymek, özgüvenle hareket etmek ve tüm yaz boyunca sporu bırakmamak… Bu yaz benim için özgürlüğün ve kendini olduğu gibi kabul etmenin mevsimi olacak!

STİL

Gardırobumda en çok yere sahip olacak renk?

Kesinlikle butter yellow.

Vazgeçemediğim yaz stili?

Hafif kumaşlar, yalın ve rahat parçalar.

Yaz görünümümü tamamlayan favori aksesuarlar?

Miu Miu, Kordon bileklik.

Plaj stilimin ‘must have’ parçaları?

Kesinlikle şapka.

Bir yaz gecesi rüyası tadında, yaz akşamlarının görünümünü nasıl olmalı?

İnce kumaşlar, rahat bir sandalet veya babet, hafif bir parfüm.

SEZON

Yeni sezonda, moda dünyasında en çok heyecanlandıran trend?

Bu sezonun renkleri beni çok heyecanlandırdı. Özellikle sarı tonlarını daha fazla görmek beni daha da heyecanlandırıyor. Ayrıca Polo Ralph Lauren hayatımıza yeniden girdiği için çok mutluyum, çocukluğumdan beri çok çok severek giydiğim bir markaydı.



BEN

Stilimi en iyi yansıtan üç kelime?

Cozy, çabasız, şık.

İmza aksesuarım?

Cartier Trinity kırmızı bileklik, her zaman bileğimdedir alyans gibi taktık. Saat dışında takı çok fazla takamıyorum geçmişten gelen bir alışkanlık diyebiliriz.

Stil ikonu olarak ilham aldığım isim?

Şu sıralar Hanna Schönberg.

Sezon trendlerini kendi stilime nasıl adapte ediyorum?

Sezon trendlerini kendi ‘cozy’ tarzıma uyarlayarak kullanıyorum. Örneğin, trend olan bir rengi veya kesimi tercih ederken, bunu zaten dolabımdaki temel parçalarla kombinlemeye özen gösteriyorum. Bana kendimi iyi hissettiren ve konforlu hissettiren şeyleri giymek en önemli önceliğim.

Benim için yaz kokusu?

Parfums de Marly, Delina Exclusive parfüm

Yaz güzellik rutinimin olmazsa olmazı?

Benim için unutulmaz bir yaz rotası?

Her sene hiç bıkmadan gideceğim tek yer Bodrum Amanruya. Onun dışında daha önce gitmediğimiz ülkelere gitmeye çalışıyoruz.

EDA DUNISA ŞÖLENCİ

@edasolenci

“Benim için yaz, başarma zamanı!”

Doğanın en canlı ve özgür haliyle buluştuğumuz yaz, sizin için hangi anlamı taşıyor, hangi hisleri uyandırıyor ve nasıl bir ruh halini beraberinde getiriyor?

Yaz mevsimi benim için özgürlükle eş anlamlı. Güneşin, denizin, rüzgarın bir araya geldiği o canlılık hali bana hem huzur hem de ilham veriyor. Ben sabah insanıyım, dolayısıyla güneşle doğuyorum; gün doğumuyla birlikte yeni güne uyanarak, yeni bir maceraya en yüksek enerjiyle başlıyorum.

Bu yaz planlarınızda neler var? Hayatınızla ilgili cesur adımlar atmayı, konfor alanınızdan çıkmayı ya da yeni bir başlangıç hedefliyor musunuz? Şehre dönüşten önce muhtemelen nasıl bir dönüşüm yaşayacaksınız?

Bu yaz, gerçekten kendime ait. Yoğun bir akademik sürecin ardından, yüksek lisans tezimi tamamlayıp mezun oldum. O dönem çok besleyiciydi ama bir o kadar da yorucuydu. Şimdi ise enerjimi ve odağımı tamamen kendi alanıma, oyunculuğa yönlendirme zamanı. Ben her zaman konfor alanından çıkma cesaretini gösteren biriyim. Yeni yollar denemekten ya da risk almaktan korkmadım. Çünkü ancak o anlarda gerçekten kendimi keşfettiğimi biliyorum. Bu yaz da öyle olacak. Planım net, enerjimi tam anlamıyla oyunculuğa vermek ve içinde yer almaktan heyecan duyduğum ya da daha önce tadına bakmadığım karakterleri olan güçlü projelerde var olmak.

STİL

Gardırobumda en çok yere sahip olacak renk?

Mint yeşili, beyaz ve kahve tonları.

Vazgeçemediğim yaz stili?

Gösterişten uzak ama kendini ifade eden bir tarzım var. Benim için asıl şıklık; giydiğim parçaların beni yormaması, içinde kendimi iyi hissettirirken doğallıktan da uzaklaşmaması. Biraz bohem, biraz şehirli ama hep sade ve samimi…

Yaz görünümümü tamamlayan favori aksesuarlar?

Meyve küpeler, kiraz rengi verecek rujlar.

Plaj stilimin ‘must have’ parçaları?

Kimono ve yelpaze.

Bir yaz gecesi rüyası tadında, yaz akşamlarının görünümü nasıl olmalı?

Sade ama etkileyici olmalı. Hafif dokulu, uçuşan bir elbise… Belki açık renklerde, belki de gün batımını hatırlatan toprak tonlarında. Doğal dalgalı saçlar, hafif bronz ten ve abartısız bir ışıltı. Topuklu değil, rahat ama zarif bir sandalet… Yüzümde hafif bir tebessüm, tenimde sevdiğim bir yaz parfümü. Yanımda küçük bir çanta; içinde sadece ihtiyacım olanlar ve biraz hayal.

SEZON

Yeni sezonda, moda dünyasında en çok heyecanlandıran trend?

Abartısız zarafetin ön planda olması. Minimal ama güçlü siluetler, doğala yakın renk paletleri ve rahat ama karakterli parçalar…

Bence yeni sezonun kilit parçası?

İnce askılı düz elbiseler. Hem çabasız bir şıklık sunuyor hem de güneşle, rüzgarla bütünleşen bir hafifliği var. Üzerine bir gömlek ya da blazer atınca şehirli; tek başına giyince ise yazın ruhuna tamamen uyum sağlıyor.

Yeni sezonda “benim olmazsa olmazım” dediğim ürünler?

Yüksek bel keten şortlar, Hasır ve deri karışımı büyük çantalar, altın tonlu küçük aksesuarlar, hafif yapılı ve doğal dokulu oversize gömlekler.

BEN

Stilimi en iyi yansıtan üç kelime?

Zarif, doğal, çabasız.

İmza aksesuarım?

Altın tonlu sade takılar. Özellikle zarif bir halka küpe, ince bir bileklik ve bazen de boynuma ya da çantama iliştirdiğim bir fular.

Stil ikonu olarak ilham aldığım isim?

Jessica Chastain.

Benim için yaz kokusu?

Burberry, Goddess parfüm.

Yaz güzellik rutinimin olmazsa olmazı?

İyi bir güneş kremi, doğal ışıltı veren bir lip balm ve güneşten gelen o hafif kırmızı yanaklar. Voila!

Benim için unutulmaz bir yaz rotası?

İtalya, Amalfi sahili. Denizle gökyüzünün neredeyse aynı renge büründüğü, limon ağaçlarının kokusunun rüzgârla dans ettiği o eşsiz coğrafya…

HİRA KOYUNCUOĞLU

@hirakoyuncuoglu

“Benim için yaz, dinlenme, kendini daha çok dinleme, bolca kitap, deniz, güneş, sevdiklerimle vakit geçirme zamanı!”

Doğanın en canlı ve özgür haliyle buluştuğumuz yaz, sizin için hangi anlamı taşıyor, hangi hisleri uyandırıyor ve nasıl bir ruh halini beraberinde getiriyor?

Yaz çocukluğum gibi, özgürlük gibi... Güneşi hissetmek, içinin çiçeklenmesi, daha çok kahkaha, daha çok dost, daha çok birliktelik… Denize kıyısı olan küçük bir şehirde büyüdüm ve sevdiklerimle o kadar çok yaz anım var ki deniz görmeden yaşayamayanlardanım. Hep içimi ısıtıyor yazın getirdiği tüm anlamlar. En güzel anılarımı düşününce, çoğunlukla yaz mevsiminde yaşanmış. Açık havada uzun masalarda edilen sohbetler, kutlamalar… Tabii en önemlisi de kardeşim yazın tam ortasında doğmuştu, en anlamlı anım kardeşimin dünyaya gelmesi.

Bu yaz planlarınızda neler var? Hayatınızla ilgili cesur adımlar atmayı, konfor alanınızdan çıkmayı ya da yeni bir başlangıç hedefliyor musunuz? Şehre dönüşten önce muhtemelen nasıl bir dönüşüm yaşayacaksınız?

Son üç yazım çalışarak sette geçti. Bu yaz hepsinin acısını çıkarıp bolca tatil yapmayı, denize girmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, ailemle, dostlarımla, sevdiklerimle vakit geçirmeyi, okumak istediğim kitapları okumayı, ara vermek zorunda kaldığım dansa ve bateriye kaldığım yerden devam etmeyi ve dinlenmeyi planlıyorum. Konfor alanından çıkmak değil de daha çok konfor alanı yaratmak hedefim olabilir. Sevdiğim şeyleri yapmak ve hedeflerimin içinde olmak tam tersi bana daha konforlu huzurlu geliyor. Onları yapamadığımda huzursuz hissediyorum; bana ait olan şeylerden uzaklaşmak iyi gelmiyor. Denge benim için çok önemli. Her şeyi konfor alanım içinde düzenli yapmayı başarabilmek benim için muhteşem bir dönüşüm olur.

STİL

Gardırobumda en çok yere sahip olacak renk?

Beyaz, turuncu, sarı, pastel tonları.

Vazgeçemediğim yaz stili?

Uçuş uçuş uzun elbiseler.

Yaz görünümümü tamamlayan favori aksesuarlar?

Kolye, küpe, yüzük.

Plaj stilimin ‘must have’ parçaları?

Gözlük ve kolye.

Bir yaz gecesi rüyası tadında, yaz akşamlarının görünümü nasıl olmalı?

Renkli uçuş uçuş elbiseler.

SEZON

Yeni sezonda, moda dünyasında en çok heyecanlandıran trend?

Retro modası.

Bence yeni sezonun kilit parçası?

Oversize gömlekler.

Yeni sezonda “olmazsa olmazım” dediğim ürünler?

Oversize pantalon ve gömlek.

BEN

Stilimi en iyi yansıtan üç kelime?

Özgür, zamansız, şık takılarım.

Stil ikonu olarak ilham aldığım isim?

Sex and the City’den Carrie Bradshaw.

Sezon trendlerini kendi stilime nasıl adapte ediyorum?

Stilime uygun değilse sırf trend olduğu için adapte etmeye çalışmıyorum. Beğendiğim bir parça olursa alıyorum.

Benim için yaz kokusu?

Bvlgari, Allegra Passeggiata parfüm.

Yaz güzellik rutinimin olmazsa olmazı?

Bronzer ve highlighter.

Benim için unutulmaz bir yaz rotası?

Urla.

EDA KURT

@eda

“Benim için yaz, kendimi bolca dinlediğim, yeni keşifler yaptığım ve anılar biriktirmek demek.”

Doğanın en canlı ve özgür haliyle buluştuğumuz yaz, sizin için hangi anlamı taşıyor, hangi hisleri uyandırıyor ve nasıl bir ruh halini beraberinde getiriyor?

Yaz benim için dostlarla geçirilen uzun, keyifli günlerin, sıcacık sohbetlerin ve denizin huzur dolu kucaklaması gibi. Deniz kenarında güneşlenmek, güneşinin batışını izlemek… Bu anlar hayatın en basit anlarının bile ne kadar değerli olabileceğini hatırlatıyor.

Bu yaz planlarınızda neler var? Hayatınızla ilgili cesur adımlar atmayı, konfor alanınızdan çıkmayı ya da yeni bir başlangıç hedefliyor musunuz? Şehre dönüşten önce muhtemelen nasıl bir dönüşüm yaşayacaksınız?

Bu yaz benim için konfor alanımdan çıkıp yepyeni deneyimlerin peşinden koştuğum bir yaz olsun istiyorum. Yeni yerler keşfetmek, bol bol gezip farklı kültürlerle tanışmak ve bunları içeriklerimde anlatmak için sabırsızlanıyorum. Şehre dönerken de öğrendiğim her şeyi, yaşadığım tüm anıları yanımda getirip hayatıma renk katmayı umuyorum.

STİL

Gardırobumda en çok yere sahip olacak renk?

Bu yaz dolabımda en çok olacak renkler butter yellow, mocha mousse. Ayrı ayrı ve birlikte kullanmayı en sevdiklerimden ayrıca 2025 yazının en trend renkleri.

Vazgeçemediğim yaz stili?

Renklerin enerjisini yansıtan, aynı zamanda son derece rahat ve uçuş uçuş kumaşlarla modern ve zarif bir stil en sevdiğim.

Yaz görünümümü tamamlayan favori aksesuarlar?

Minimalist güneş gözlükleri, zarif takılar ve şapkalar!

Plaj stilimin ‘must have’ parçaları?

Oversize keten gömlekler, büyük hasır şapkalar ve güneş gözlüklerim.

Bir yaz gecesi rüyası tadında, yaz akşamlarının görünümü nasıl olmalı?

Yazın en sevdiğim görünüm, saçların denizden gelen doğal dalgası, güneşin bronzlaştırdığı ten, beyaz uçuş uçuş elbise, rahat sandaletler ve hafif makyaj.

SEZON

Yeni sezonda, moda dünyasında en çok heyecanlandıran trend?

Sürdürülebilir ve rahat kesimlerle modern detayların buluşmasını çokça göreceğiz. Özellikle tüllerin romantik dokunuşu, ekoseler gibi çevreci detaylar modern kesimlerle buluşarak nostaljik ama sürdürülebilir bir trend.

Bence yeni sezonun kilit parçası?

Chanel’in yeni çıkarttığı ‘Chanel 25’ çantası kesinlikle… Özellikle Butter Yellow rengi <3

Yeni sezonda gardırobuma bir ikonik parça ekleyecek olsam?

Kesinlikle, butter yellow oversize bir gömlek.

BEN

Stilimi en iyi yansıtan üç kelime?

Minimal, zamansız, güçlü.

İmza aksesuarım?

Küçük halka küpelerim ve yüzüklerim.

Stil ikonu olarak ilham aldığım isim?

Julia Roberts, Anne Hathaway, Victoria Beckham.

Sezon trendlerini kendi stilime nasıl adapte ediyorum?

Zamansız sürekli kombinlenebilir parçalar benim için önemli. Özellikle yeni trendleri adapte ederken en önemsediğim konu ise dolabımın geri kalanıyla uyumlu olup olmadığı.



Benim için yaz kokusu?

Moncler Sunrise Pour Femme EDP

Yaz güzellik rutinimin olmazsa olmazı?

Güneş kremim ve Caudalie Beauty Elixir spreyim.

Benim için unutulmaz bir yaz rotası?

Barselona, hem şehir hem deniz! Bu lokasyon beni heyecanlandıran ve yakında gideceğim için çok heyecanlı olduğum bir rota.

ESRA KOÇHAN

@esrakochaan

“Benim için yaz, özgürleşme ve yenilenme zamanı!”

Doğanın en canlı ve özgür haliyle buluştuğumuz yaz, sizin için hangi anlamı taşıyor, hangi hisleri uyandırıyor ve nasıl bir ruh halini beraberinde getiriyor?

Doğanın en canlı ve özgür haliyle buluştuğumuz yaz, benim için yaşadığımı hissetmek gibi. Sanki zamanın yavaşladığı, nefes aldığım her anın değerini daha çok hissettiğim bir dönem. Güneşle birlikte çillerimin çoğalması, bahçelerden sarkan pembe begonviller, denizin tuzlu esintisi ve sevdiklerimle birlikte gün batımının tadını çıkarmak, her şeyin en saf ve doğal haliyle var olduğunu hissetmek. Bir yandan tüm kışın yorgunluğunu ve kasvetini geride bırakırken yenilenmek ve yeni başlangıçlara da hazırlanmak. İşte benim için yaz tam da bu demek.

Bu yaz planlarınızda neler var? Hayatınızla ilgili cesur adımlar atmayı, konfor alanınızdan çıkmayı ya da yeni bir başlangıç hedefliyor musunuz? Şehre dönüşten önce muhtemelen nasıl bir dönüşüm yaşayacaksınız?

Yaz benim için her zaman durup kendimi dinlemeye zaman ayırdığım, ufak anların tadını çıkardığım ve kendimi daha özgür hissettiğim bir mevsim oldu. Her zaman yazın insanı dönüştürüp değiştiren o enerjisine inanıyorum ve şehre dönerken yeni kararları da hep beraberimde getirmeye çalışıyorum. Bu yaz için kendime doğaya yaklaşacağım, kendimi dinlemeye bolca zaman ayıracağım, denizin ve güneşin de tadını çıkaracağım bir Bali rotası planlamak istiyorum. Kendinden daha emin ve hayallerinin peşinden koşmaya hazır daha motive bir Esra’yla dönüş yapmak istiyorum.

STİL

Gardırobumda en çok yere sahip olacak renk?

Yaz mevsimine pastel ve yumuşak tonları çok yakıştırıyorum. O yüzden sanırım benim dolabım bu yaz pastel sarılar ve bebe mavilerinden oluşacak.

Vazgeçemediğim yaz stili?

Kesinlikle keten parçalar! Beyaz keten pantolonum, gömleğim ve aksesuarlarımla ister şehirde kahvemi içerken ister kumsalda vakit geçirirken çabasız ama bir o kadar da şık bir görünüm yakalıyorum.

Yaz görünümümü tamamlayan favori aksesuarlar?

Tabii ki de kocaman takılar ve güneş gözlüklerim!

Plaj stilimin ‘must have’ parçaları?

Hasır çantam ve renkli plaj takımlarım olmadan bir plaj stili düşünemiyorum. Çiçekli tokalar da benim için ‘must have’ diyebiliriz. Görünümümü onlarla renklendirmeyi çok seviyorum.

Bir yaz gecesi rüyası tadında, yaz akşamlarının görünümü nasıl olmalı?

Yaz akşamları, ılık bir rüzgarın teninizi okşadığı, gökyüzünün pembe ve turuncu tonlarına büründüğü, büyülü anların olduğu bir zaman dilimi. Bu yüzden bence yaz akşamlarının görünümü zarif bir sadelikten oluşmalı. Bunun için beyaz ve pastel tonlar en güzel tercih. Ve tabii ki aksesuarlarla birlikte çiçeksi bir parfüm büyülü bir yaz gecesini tamamlayacak son dokunuş olur!

SEZON

Yeni sezonda, moda dünyasında en çok heyecanlandıran trend?

Spor ve şık parçaları bir arada kombinlemek.

Bence yeni sezonun kilit parçası?

Tüm kombinlerinizi yükseltecek kitten heel bir topuklu ayakkabı.

Yeni sezonda “olmazsa olmazım” dediğim ürünler?

Bu sezon ‘denim on denim’ler benim olmazsa olmazım. Ayrıca kombinimde butter yellow bir parçaya, kısa trençkot ve safari ceketlerine yer vermeyi çok sevdim.

Yeni sezonda gardırobuma bir ikonik parça ekleyecek olsam?

Miu Miu, Aventure çanta

BEN

Stilimi en iyi yansıtan üç kelime?

Minimalist, şık ve rahat. Trendlere stilimde yer versem de zamansız ve içinde rahat hissettiğim parçaları giymeyi daha çok seviyorum.

İmza aksesuarım?

Tom Ford, Marcus güneş gözlüğü

Stil ikonu olarak ilham aldığım isim?

Elsa Hosk.

Sezon trendlerini kendi stilime nasıl adapte ediyorum?

Trendleri takip etmeyi çok sevsem de kendimden ufak dokunuşlar katmadan stilime uyarlayamıyorum. Bu belki cilt tonu ya da vücut tipim ile ilgili olabilir. İçinde rahat hissetmem önceliğim. Benim için yaz kokusu?

Geçen yaz Lancome-Idole diyebilirdim ama Burberry-Her bu yaza çok yakışabilir.

Yaz güzellik rutinimin olmazsa olmazı?

Yüzümü sürekli nemli tutmak. Avene termal misti geçen yaz çok sevmiştim.

Benim için unutulmaz bir yaz rotası?

Yazları adada olmayı çok seviyorum. Doğayla iç içe olmak ve ada hayatı beni hep dingin ve huzurlu hissettiriyor. Bozcaada en sevdiğim rotalardan biri oldu fakat bu yaz Bali’yi de kesinlikle görmek istiyorum.