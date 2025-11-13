Şenay Gürler'den sevgilisi Semih Saygıner'e kutlama

2014'ten beri aşk yaşayan oyuncu oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner'in mutlu birlikteliği devam ediyor.

Gürler, dün akşam sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"HAYAT YOLDAŞIM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Şenay Gürler sevgilisiyle birlikte olan karelerini "Canım sevgilim, hayat yoldaşım doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur. Öğrencilik döneminde İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de ise seslendirme yapmıştır.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Şenay Gürler; Mucize, İlk Aşk, Çinliler Geliyor, Korkuyorum Anne, Döngel Karhanesi, Kaçak Gelinler, Görüş Günü Kadınları, Kolej Günlüğü, Hayat Devam Ediyor, Küçük Sırlar, Çemberin Dışında, Yeni Baştan, Acemi Cadı, Biz Size Aşık Olduk, Şansa Bak, Eyvah Kızım Büyüdü, Kara Melek, İkinci Bahar, Çılgın Bediş, Sahte Dünyalar, Kaygısızlar ve Kış Güneşi gibi yapımlarda rol almıştır.

Şenay Gürler son olarak, Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde Cemile karakterine hayat vermişti. Şenay Gürler, 1.58 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Semih Saygıner, 12 Kasım 1964 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uluslararası bilardo camiasında "Mr. Magic" (Bay Sihir) ve "The Turkish Prince" (Türk Prensi) lakaplarıyla tanınan Saygıner, üç bant bilardonun yaşayan efsanelerinden biridir.

Türkiye'de bilardonun federasyonlaşmasında büyük rol oynamış, bu sporun ülke genelinde sevilip yaygınlaşmasında öncü olmuştur. 1994 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Saygıner, gerek teknik üstünlüğü gerek geliştirdiği özgün vuruş stilleriyle dünya bilardo tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Kariyeri boyunca Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde ise 3 yıl profesyonel oyunculuk yapmıştır. Bilardo literatürüne "Semih Saygıner Magic Shots" olarak geçen 42 özel vuruş tekniğiyle bilinen sporcu, yaratıcılığı ve zarif oyun tarzıyla dünya çapında saygı görmektedir.

SEMİH SAYGINER KAÇ YAŞINDA?

12 Kasım 1964 doğumlu olan Semih Saygıner, 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

Yaşına rağmen aktif olarak bilardo turnuvalarına katılmaya devam eden Saygıner, hâlâ Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmektedir. Disiplini, teknik bilgisi ve bilardoya olan tutkusu sayesinde sporda yaş sınırlarını zorlamaktadır. Saygıner, verdiği röportajlarda "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elde etmek istediğini ifade etmiştir.