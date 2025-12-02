Şener Üşümezsoy, Survivor'a neden katılmadığını açıkladı
Türkiye’nin en çok merak edilen televizyon yapımı olan Survivor 2026 Ünlüler – All Star için geri sayım sürerken, yarışmacı kadrosuna dair dedikodular da hız kesmiyor. Sosyal medyada adı geçen isimlerden biri de şaşırtıcı bir şekilde, yer bilim ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy oldu... Üşümezsoy, bir programda yarışmaya neden katılmadığını açıkladı.
'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor. Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Deniz Çatalbaş ve Seren Ay Çetin gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ programına konuk oldu. Üşümezsoy, 'Survivor' yarışmasına katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt verdi.
"HAKSIZ REKABET OLUR"
Üşümezsoy, Survivor 2026 ile ilgili ''Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu'' dedi.
"ACUN'UN BEN BAŞ STARIYIM"
75 yaşındaki Üşümezsoy, sözlerinin devamında ''Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var” diye konuştu.