Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı...

Kadın, Kuruluş Osman, Mahkum ve Bir Küçük Gün Işığı gibi dizilerde rol alan oyuncu Seray Kaya, uzun süredir kullandığı imajını değiştirerek hayranlarını şaşırttı.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozları yayınlayan oyuncu, hayranlarını ikiye böldü.

'GÜZELİM SAÇLARINI NİYE KESTİRDİN?'

Seray Kaya'nın imaını beğenen takipçileri "Bu saç aşırı güzel olmuş" derken bazıları da kısa saçı oyuncuya yakıştıramadı. Onlar ise, "Güzelim saçlarını niye kestirdin" yorumunu yaptı.