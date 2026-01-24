Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e veda mesajı: Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler

Diziden çıkarıldığını sosyal medya üzerinden öğrenen Doğukan Güngör, yaptığı duygusal açıklamada hatalarını kabul ederken geleceğe dair bir söz de verdi:

"Bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım... Kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım."

Oyuncu, "dimdik ayaktayım" mesajıyla kariyerine yeni bir sayfa açacağının sinyalini verirken, yönetimin aldığı bu kararı "apar topar ve habersiz" olarak nitelendirdi.