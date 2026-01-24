Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e veda mesajı: Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler
Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan ayrılık sürecine dair en dikkat çeken tepkilerden biri, Doğukan Güngör’ün dizideki en yakın rol arkadaşlarından biri olan Seray Kaya’dan geldi. Yasaklı madde testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarılan Güngör’e yönelik bu veda mesajı, sosyal medyada dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan bu şok ayrılık, Türk televizyon dünyasında son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. 4 sezondur "Fatih Ünal" karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün uyuşturucu testi sonuçlarının pozitif çıkmasıyla başlayan süreç, oyuncunun diziden tamamen bağının kopmasıyla sonuçlandı.
Diziden çıkarıldığını sosyal medya üzerinden öğrenen Doğukan Güngör, yaptığı duygusal açıklamada hatalarını kabul ederken geleceğe dair bir söz de verdi:
"Bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım... Kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım."
Oyuncu, "dimdik ayaktayım" mesajıyla kariyerine yeni bir sayfa açacağının sinyalini verirken, yönetimin aldığı bu kararı "apar topar ve habersiz" olarak nitelendirdi.
Dizide Fatih'in eşi "Başak" karakterini canlandıran Seray Kaya, bu kriz anında meslektaşına destek veren ilk isimlerden biri oldu.
Kaya, birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak:
"Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, izleyiciler tarafından profesyonel bir veda ve oyuncu dayanışması olarak yorumlandı.