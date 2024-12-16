Seray Kaya'dan duygusal paylaşım: Emine'm beni hatırladı...
Oyuncu Seray Kaya, babanesinin yemek yedirirken kendisini hatırladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 3
Ünlü oyuncu Seray Kaya, Alzheimer rahatsızlığı olan babaannesinin kendisini bir anlığına hatırladığı anları paylaştı.
2 / 3
Kadın, Bir Küçük Gün Işığı ve Mahkum gibi dizilerde rol alan Seray Kaya, ''Emine’m uzun zaman sonra bir anlığına beni hatırladı'' diyerek kısa bir video yayınladı.
3 / 3
İşte ortaya çıkan duygusal anlar..
Bu gönderiyi Instagram'da gör