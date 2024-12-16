Seray Kaya'dan duygusal paylaşım: Emine'm beni hatırladı...

Oyuncu Seray Kaya, babanesinin yemek yedirirken kendisini hatırladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Seray Kaya'dan duygusal paylaşım: Emine'm beni hatırladı... - Resim : 1

Ünlü oyuncu Seray Kaya, Alzheimer rahatsızlığı olan babaannesinin kendisini bir anlığına hatırladığı anları paylaştı.

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Seray Kaya'dan duygusal paylaşım: Emine'm beni hatırladı... - Resim : 2

Kadın, Bir Küçük Gün Işığı ve Mahkum gibi dizilerde rol alan Seray Kaya, ''Emine’m uzun zaman sonra bir anlığına beni hatırladı'' diyerek kısa bir video yayınladı.

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Seray Kaya'dan duygusal paylaşım: Emine'm beni hatırladı... - Resim : 3

İşte ortaya çıkan duygusal anlar.. 