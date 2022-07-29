Seray Sever, dadı ücretlerine isyan etti! "1500 dolardan kapı açıyorlar!"

2018 yılında Eray Sünbül ile nikâh masasına oturan Seray Sever, 19 Nisan'da ikizlerine kavuştu. Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı. Zorlu bir doğum süreci geçiren Sever ve eşi, bebeklerine Sofia ve Alya adını verdiler.

'DADI' İSYANI

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe için tuttukları bakıcıya ödedikleri ücret gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ikiz kızlarını dünyaya getiren Seray Sever de aynı duruma isyan etti.

İstenen yüksek ücretlere dikkat çeken ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkizleri düşünün... Yabancı dadılar 1500 dolardan kapıyı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor!" ifadelerini kullandı.

"34'ÜNCÜ HAFTADA DOĞDULAR"

49 yaşındaki ünlü isim, kendisinin ve ikizlerin sağlık durumu hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Çok şükür iyiyiz. Operasyon zorluydu. Doktorum ve doğum koçum beni çok güzel yönetti. Hastane sürecimiz devam ediyor, toparlanmaya çalışıyoruz. Bir hafta kadar daha buradayız. Çünkü zorlu bir operasyondu, 34’üncü haftada doğdular. Bebişlerin ideal kilolarına gelmelerini bekliyoruz. Sofia yanıma geldi, Alya şu anda kuvözde ama durumu çok iyi. Biraz daha kilo almasını bekliyoruz. Şu süreçte anladım ki cennet gerçekten annenin ayaklarının altında. Onlar Allah’ın mucizeleri" şeklinde konuşmuştu.