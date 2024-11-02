Seray Sever'den 'Dünya Güzellerim' itirafı: 2 milyon liramı alamadım
Show TV'nin Dünya Güzellerim Tatilde programı yaşanan sorunların ardından 2. bölümün ardından yayından kaldırılmıştı. Aramızda Kalmasın'a konuk olan Seray Sever, Dünya Güzellerim setinde yaşananları anlattı.
Bu yaz Show TV'de yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde programı , yaşanan sorunlar nedeniyle 2. bölümün ardından yayından kaldırıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre programın sunucusu Seray Sever, 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programına konuk oldu. Sever, programdan alacağı olduğunu belirtip setin çok karmaşık olduğunu söyledi.
Program, ünlü isimlerin kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürme çabalarını konu alıyordu. Ancak Sever, set ortamının karmaşa içinde olduğunu, sürekli sorunlar yaşandığını ve profesyonel bir atmosferin sağlanamadığını belirtti.
Sever, "40 günde 13 bölüm çekilecekti ama maalesef çekim tamamlanamadı. Son iki haftada yönetmen bile yoktu. Çok karmaşık bir set ortamı vardı ve büyükbaş isimler yüzünden kaprisler havada uçuşuyordu" sözleriyle yaşadığı stresi anlattı.