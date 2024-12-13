Serdar Ortaç: Ayağımı kaybetmiştim şimdi sol kolumu da kaybettim
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu. Ortaç, programda samimi açıklamalarda bulundu.
Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Serdar Ortaç, bu kararın kaldırılmasının ardından Özlem Esra Ada'nın konuğu oldu.
MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.
''SOL KOLUMU DA KAYBETTİM''
Ortaç, “Ev hapsindeyken sol kolumu kaybettim. Hastalığım nedeniyle sol ayağımı kaybetmiştim, yürümekte zorlanıyordum ama buna rağmen ‘Yine sahneye çıkarım, konserimi yaparım’ dedim. Yapıyordum da. Ancak bu kumar belası başıma geldi, ceza aldım. Evde kelepçeyle gezerken stres yapa yapa sol kolumu da kaybettim. Bu hastalık, strese gelmeyen bir hastalık.” açıklamasında bulundu.
'BENİ BİR DAHA TV’DE GÖREMEYECEKSİNİZ'
Medya ve kamuoyunun tepkisinden çekindiğini dile getiren Serdar Ortaç, bundan sonra televizyonlara çıkmama kararı aldığını açıkladı: “Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım.” Ünlü popçu, kariyerini bitirme kararı aldığını da söyledi: “Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum.”