Serdar Ortaç: Ayağımı kaybetmiştim şimdi sol kolumu da kaybettim

'BENİ BİR DAHA TV’DE GÖREMEYECEKSİNİZ'

Medya ve kamuoyunun tepkisinden çekindiğini dile getiren Serdar Ortaç, bundan sonra televizyonlara çıkmama kararı aldığını açıkladı: “Artık konuşmaktan korkuyorum. Ağzımdan çıkan kelimelere dikkat edeceğim, asla düşündüğümü söylemeyeceğim. Bu, ulusal bir kanalda verdiğim son röportajım, son canlı yayınım. Bir daha beni televizyonda göremeyeceksiniz. Sokaktaki magazin röportajları hariç tabii, ona bir şey yapamam ama bir daha bir kanalda konuşmayacağım.” Ünlü popçu, kariyerini bitirme kararı aldığını da söyledi: “Şu borçlarım bitsin, bir daha konser verirsem, bir daha şarkı yaparsam adam değilim. Her şeyi bırakıp köyüme yerleşeceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. İnsanlardan çok yoruldum.”