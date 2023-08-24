Serdar Ortaç emekli olacağını açıkladı: Köye yerleşeceğim!

Geçtiğimiz gün açtığı canlı yayınla olaylı ayrıldığı eşi Chloe Loughnan'la ilgili bir takım açıklamalar yapan ve takipçilerinin tepkisini çeken Serdar Ortaç, yine sevenlerini şaşırtan bir açıklamada bulundu.

53 yaşındaki popçu, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında müziği bırakacağını ve köye yerleşip namaza başlayacağını açıkladı.

"NAMAZA BAŞLAYACAĞIM AMA ZAMANI DEĞİL"

Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil. 60'larda başlayacağım. Şimdi namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler. Ne işe yaradı? Sevap mı yapıyorum günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder." dedi.

"KÖYE YERLEŞECEĞİM, BU VEDA TURNEM"

Ünlü sanatçı sözlerine şöyle devam etti, "Köye yerleşeceğim, bu veda turnem. 60 ili gezeceğim, bitirip emekli olacağım. Kesin karar verdim, 2024'te yokum, bırakıyorum. Olgunluğumun doruğundayım, eski züppe hallerime mi döneyim?" açıklamasında bulundu.