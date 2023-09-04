Serdar Ortaç önce aşkını haykırdı sonra evleneceği ismi açıkladı!

Serdar Ortaç sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla sık sık gündem olmaya devam ediyor. Daha önce de çeşitli açıklamalar yaparak herkesi şaşırtan Ortaç bu defa 'Evleneceğim' diyerek aşkını ilan etti. Ünlü şarkıcının son yayınına yorum yağdı.

'BEN İNCİ İLE EVLENECEĞİM, BERABER ÖLECEĞİZ'

Canlı yayında şarkısını açan Ortaç, 'İnci, aşkım sana çalışıyorum. Ben İnci ile evleneceğim. Beraber öleceğiz. İnci'm benim aşkım benim' diyerek aşkını haykırdı.

'BENİM KIZIL SAÇLI DANSÇIM'

Ortaç'a İnci'nin kim olduğu sorulunca 'Benim kızıl saçlı dansçım' yanıtı verdi. Ünlü şarkıcının canlı yayınına yorum yağdı. Ortaç'a; 'Evlen çok mutlu ol', 'Toparlan artık Serdar Ortaç', 'Senin hakkından İnci gelir' gibi yorumlar yapıldı.