Anasayfa Magazin Serdar Ortaç'ın son evini de satışa çıkardığı iddia edildi: 8 oda, 4 salon ve 4 banyosu bulunuyor
Serdar Ortaç'ın son evini de satışa çıkardığı iddia edildi: 8 oda, 4 salon ve 4 banyosu bulunuyor
Kumar borcu nedeniyle kaybettiği mallarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın son olarak oturduğu evi satışa çıkardığı iddia edildi.
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Hayatına dair itiraf niteliğindeki sosyal medya açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
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"Kumarda 10-15 tane ev kaybettim" diyen Ortaç'ın şimdi de elinde son kalan İstinye'de lüks bir site içerisinde bulunan villasını 10 milyon dolar (yaklaşık 340 milyon TL) bedel ile satışa çıkardığı iddia edildi.
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İstinye sırtlarında bulunan lüks villanın 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluştuğu öğrenilirken, 750 metrekarelik alanı kaplayan gayrimenkul ve bahçesinin 2016 yılında 15 milyon liraya satın alındığı ortaya çıktı.
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Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, evini satışa çıkaran Ortaç'ın niyeti ise Anadolu yakasında Caddebostan yakınlarına taşınmak.