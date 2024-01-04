Serdar Ortaç'tan kumar itirafı: Çok kumar oynamam beni mahvetti, insan sadece mesleğinden kazanır

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Alişan ile Hayat Gülümse' programının konuğu oldu. Burada da kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ortaç için 10 soru hazırlandı.

"Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum"

Bunlardan biri de, "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusu oldu.

Ortaç soruya şöyle yanıt verdi:

Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. O 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.