Serdar Ortaç'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Birkaç yıldır kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden Serdar Ortaç, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tedavi süreci devam eden Serdar Ortaç, hastalığının iyi yönde olduğunu söylemişti.

Sosyal medyada Serdar Ortaç'ın iyileşmesinin nedeni Canan Karatay olduğu iddia edilmişti. Instagram hesabından açıklama yapan Ortaç bu iddiaları yalanladı.

"KÜLLİYEN YALAN"

Ortaç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki - sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı."