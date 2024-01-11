Seren Serengil babasını andı: Gurur duyuyorum senin kızın olduğum için ama çok özlüyorum

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinde Öztürk Serengil 25 yıl önce hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm yıl dönümünde, kızı Seren Serengil'den duygulandıran bir paylaşım geldi.

"Eksiğim sensiz bilesin"

Babası Öztürk Serengil'e olan özlemini ve hayranlığını dile getiren Seren Serengil, yıllar önce çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı ve şu notu düştü:

"O kadar uzaktan çekilmiş bir fotoğraf ki ama en sevdiklerimden... Babamın sahnesine zorla çıkmak istediğim, Ajda şarkılarını söylediğim, bale müsamereden kalma İspanyol kıyafetimle çıkmak için kuliste ciyak ciyak ağladığım günlerden biri... 'Armut böyle dibine düştü' derdin.

"Canım babacığım bugün seni kaybettiğimiz gün... Ama senin evladın olmanın ayrıcalığını, gururunu, mutluluğunu yaşayarak bir ömür geçirttin bize... Mekanın cennettir. Ne kadar sevilen, ne kadar anılan, ne kadar taklit ve takip edilen bir adammışsın. Ne çok insana iyiliklerin dokunmuş, hala insanlar bana ulaşıp 'baban bana bu vermişti, bana bunu almıştı' diyor. Ne kadar eli açık, ne kadar yardımsever, ne kadar iyi bir kalp atmış sende... Gurur duyuyorum senin kızın olduğum için ama çok özlüyorum çok... Eksiğim sensiz bilesin. Yani ne yapsam yerine koyamadım, eksikliğini dolduramadım. Yarım kalmış sana doymamış kızın seni bugün yine özlemle anıyor çok öpaj öpaj öpaj"