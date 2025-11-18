Seren Serengil'in annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın sağlık durumunun aniden ağırlaşması üzerine acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındığını duyurdu.
Şarkıcılık kariyerinin dışında bir magazin programında yorumculuk da yapan Seren Serengil cephesinden gelen haber sevenlerini üzdü.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, bu sefer kötü haberi takipçileriyle paylaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
54 yaşındaki ünlü ismin annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden ve durumu ağırlaşan Nevin Teoman'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Serengil, "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" notunu düştü.