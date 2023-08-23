Serena Williams ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Tenis efsanesi Serena Williams artık iki çocuk annesi! Çift Salı günü yaptıkları paylaşımlarla, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini sessizce duyurdu. Olympia isminde 6 yaşında bir kızları olan çift, yeni doğan kızlarına ise “Adira River Ohanian” ismini verdi.

"Minnettar hissediyorum"

Williams’ın eşi teknoloji girişimcisi Alexis Ohanian, minik bebeklerini şu açıklamayla paylaştı:

“Evimizin artık sevgi dolu tam bir ekip oluşturduğunu bildirdiğim için minnettarım: mutlu ve sağlıklı yeni doğmuş bir kız ve mutlu ve sağlıklı bir anne. Minnettar hissediyorum. @serenawilliams, şimdi bana eşsiz bir hediye daha verdin – sen bir tanesin.

Eşim ve kızımızla ilgilenen tüm harika sağlık personeline teşekkürler @olympiaohanian'ı kız kardeşiyle tanıştırdığım anı asla unutmayacağım.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian)'in paylaştığı bir gönderi

Williams ve Ohanian, ilk çocukları Alexis Olympia Ohanian Jr.’I ise 1 Eylül 2017’de kucaklarına almıştı.

Williams, ikinci kez hamile olduğunu 2023 Met Gala’da vücudunu saran bir Gucci elbiseyle tüm dünyaya duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl tenisi bıraktığını açıklayan atlet, ailesini genişletme niyetini ortaya koyuyor.