Serenay Sarıkaya: Derdo club başkanı...

Aile dizisinde canlandırdığı 'Devin' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, yaz boyuncu yaptığı tatilini sonlandırarak dizi setine geri döndü.

'DERDO CLUB BAŞKANI'

Ünlü oyuncu son olarak 10.1 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Peş peşe yayınladığı karelerine "Derdo club başkanı" notunu düşen ünlü isme, kısa sürede 245 bin beğeni geldi.

Takipçileri, Sarıkaya'ya; "Yakmışsın yine ortalığı", "Kendisi bir afeti devran" ve "Derdoyken bile güzel" gibi 2 bine yakın yorum yaptı.