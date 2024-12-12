Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in büyük aşkının sona erdiği iddia edilmişti. Ayrılık nedeni bakın ne çıktı...
'Ateşe Düştüm' şarkısına yaptığı vokalle ilişkileri başlayan Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkından hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü çiftin ayrıldığı iddia edildi.
Mert Demir'in sosyal medya hesabındaki fotoğrafları silmesi iddiaları daha da kuvvetlendirdi. Ancak Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabında birlikte çekildikleri fotoğraflar hala duruyor.
İkilinin birlikteliğiyle ilgili sık sık "reklam aşkı" yorumları yapılmıştı. Sarıkaya bu iddialara "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum" yanıtını vermişti.
AYRILIK KARARINI SERENAY ALMIŞ...
Çiftin ilişkisinin bittiği iddia edildi. Aramızda Kalmasın isimli magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, ayrılığın perde arkasını şu sözlerle anlattı:
"Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya. Sarıkaya bir süredir ayrılığı düşünüyormuş.
Düşünme sebeplerinden bir tanesi Mert Demir'in sürekli 'Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış.
Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.''