Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni

AYRILIK KARARINI SERENAY ALMIŞ...

Çiftin ilişkisinin bittiği iddia edildi. Aramızda Kalmasın isimli magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, ayrılığın perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Ayrılık kararını alan kesin olarak Serenay Sarıkaya. Sarıkaya bir süredir ayrılığı düşünüyormuş.

Düşünme sebeplerinden bir tanesi Mert Demir'in sürekli 'Seranay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu için burada' eleştirileri sonrası psikolojisinin bozulmasıymış. Bu durumu Seranay Sarıkaya'ya daha çok yansıtmaya başlamış.

Reklam aşkı, bu aşk gerçek değil' söylemlerinden ciddi şekilde yorulmuşlar. Bir yemekte buluşmuşlar, yemekten sonra da ayrılmışlar.''