Serenay Sarıkaya Maldivler'e bakın kiminle gitmiş?
Her hareketiyle en çok konuşulan ünlüler arasında olan Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatili çok konuşulmuştu. Çok beğenilen tatil pozlarını kimin çektiği ise oldukça merak konusu olmuştu.
Güzel oyuncunun Maldivler tatiline kiminle gittiği ve fotoğraflarını kimin çektiği ise kısa sürede belli oldu.
DEMET AKALIN: KİM ÇEKİYOR BUNLARI?
Sosyal medya hesabı Instagram'da Maldivler tatilindeki bir çok pozunu paylaşan Serenay Sarıkaya'ya Demet Akalın'da kayıtsız kalamamıştı. Fotoğrafları beğenmeyen ünlü şarkıcı, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir" ifadelerini kullanmıştı.
FOTOĞRAFLARI KİMİN ÇEKTİĞİ BELLİ OLDU!
Serenay Sarıkaya, tatilini kiminle geçirdiği sorusunu paylaştığı bu kareyle yanıtladı: Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz. Linki yana bırakıyorum!
Annesi ile Maldivlerde tatil yapan Serenay Sarıkaya, tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
Öte yandan ünlü oyuncunun Maldivler'den yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Herkesin dilinde olan Sarıkaya paylaşımları ise şu şekildeydi...