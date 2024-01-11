Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in fotoğrafına kayıtsız kalamadı: Çillibom

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşadığı iddia edilmişti, Sarıkaya'nın 'Ateşe Düştüm' adlı şarkıda Demir'e vokal yaptığı da ortaya çıkmıştı. "Aşk iddialarına ne cevap verirsiniz?" sorusunun yanıtı ise "Durun bakalım" olmuştu.

"ÇİLLİBOM"

Son olarak Mert Demir'in Instagram'dan yaptığı bir paylaşım, sosyal medyada ses getirdi. Mert Demir bir dizi fotoğrafını paylaşıp, "İşte öle bişey" diye yazdı. Serenay Sarıkaya ise bu paylaşıma, "ÇilliBom" yorumuyla karşılık verdi.

"TATLI BİR ANI OLDU" DEMİŞTİ

Mert Demir ise Kuruçeşme'de ayaküstü soruları yanıtlamıştı. Serenay Sarıkaya ile "Ateşe Düştüm" şarkısında kendilerine bir anı kalsın diye birlikte söylediklerini dile getiren Mert Demir, "Şarkı çok güzeldi, aktı gitti. Kendi aramızda bir şeydi ama saklayabilmek çok mümkün olmadı. O da söylemiş sizlere. Tatlı bir anı oldu" demişti.