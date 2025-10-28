Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserinde

Magazin dünyası Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşkı konuşmaya devam ediyor. İkilinin reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilmiş, bu iddia aylarca konuşulmuştu. İkili iddialar karşısında açıklama yapmayı tercih etmemişti.

SEVGİLİSİNİ KONSERDE YALNIZ BIRAKMADI

Son günlerde ayrılık dedikodularının sürekli konuşulduğu çiftten yeni bir haber geldi. Uzun süredir yan yana görüntülenmeyen ikiliden Serenay Sarıkaya, sevgilisini Harbiye'deki konserinde yalnız bırakmadı.

ECE YÖRENÇ PAYLAŞTI

Sarıkaya'nın konserdeki görüntüsünü yakın arkadaşı senarist Ece Yörenç sosyal medyadan paylaştı. Çift, bu kare sonrası ayrılık iddialarına yeniden yanıt vermiş oldu.