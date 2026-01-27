Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in sürprizini paylaştı
Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti. Sarıkaya, romantik rutinini bozmayan sevgilisinin kendisine aldığı çiçekleri paylaştı...
Uzun bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya, her sabah gözlerini sevgilisi tarafından şımartılarak uyandırılmaya devam ediyor.
MERT DEMİR RUTİNİ BOZMADI
Mert Demir, daha önce Serenay Sarıkaya'yı her sabah kahve ve çiçekle uyandırdığını söylemişti. Demir, romantik rutinini bozmadı.
SEVGİLİSİNİN ALDIĞI ÇİÇEKLERİ PAYLAŞTI
Serenay Sarıkaya, sevgilisinin kendisi için aldığı çiçekleri sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımıyla gözler önüne serdi.