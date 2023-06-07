Serenay Sarıkaya tatil sezonunu Yunanistan’da açtı: Atın beni denizlere

Başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisinin sezon finali yapması ile birlikte tatile çıktı. Sarıkaya, soluğu Yunanistan’da aldı.

"YALAN DÜNYA SİZE KALSIN"

Ünlü oyuncu tatilin keyfini deniz kenarında çıkarmayı tercih etti. Sarıkaya, yklaşık 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" mesajıyla bikinili karelerini yayınladı. Sarıkaya’nın peş peşe paylaştığı pozlar 380 binden fazla beğeni aldı. Güzel oyuncunun fit hali ise dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Serenay Sarıkaya (@serenayss)'in paylaştığı bir gönderi

YENİ DİZİDE ROL ALACAK

Oyuncu İstanbul’a döner dönmez ise yeni projesi ‘Kimler Geldi, Kimler Geçti’ adlı Netflix’te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak. Dizide Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan ‘Leyla’ karakterine hayat verecek.

Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer’e Metin Akdülger, Cem’e Hakan Kurtaş, Sarp’a ise Ahmet Rıfat Şungar hayat verecek.