Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz proje

Geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarından yayınlanan Aile dizisinde başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu defa da jean reklamı için beraber kamera karşısına geçecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eylül ayında dizinin 2. sezon çekimlerine başlayacak olan ikili öncesinde yıllardır marka yüzü oldukları ünlü giyim markasının reklamı için buluşacak.

Sarıkaya ve Tatlıtuğ, Beykoz ve Volkswagen Arena‘da reklam filminin çekimleri için kamera karşısına geçecek. “Aile” dizisindeki aşk dolu sahneleri ekran tarihine geçecek kadar özel olan ülkemizin en güzel ve en yakışıklı oyuncularının başında gelen iki star ismin, reklam filmi şimdiden merak konusu oldu.