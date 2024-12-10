Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı iddiası
Aşklarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den hayranlarını üzen haber geldi. İkilinin ayrıldığı iddia edildi.
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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kariyeri ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıkaya aradığı aşkı şarkıcı Mert Demir de bulmuştu.
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Aşk hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, uzun zamandır ünlü şarkıcı Mert Demir ile birlikte.
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Sosyal medyadan mutluluk pozlarını sevenleriyle paylaşan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Magazin basınının konuştuğu yeni ayrılık iddialarıyla ilgili çiftten henüz bir açıklama yapılmadı.
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'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı. Dağıstanlı, "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar. Yemekten de ayrı çıkmışlar. Ayrılık kararının sakince alındığının göstergesi." diye konuştu.