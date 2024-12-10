Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı iddiası

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı. Dağıstanlı, "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar. Yemekten de ayrı çıkmışlar. Ayrılık kararının sakince alındığının göstergesi." diye konuştu.