Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı iddiası

Aşklarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den hayranlarını üzen haber geldi. İkilinin ayrıldığı iddia edildi.

Elele Online

Elele Online
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı iddiası - Resim : 1

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, kariyeri ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarıkaya aradığı aşkı şarkıcı Mert Demir de bulmuştu.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı iddiası - Resim : 2

Aşk hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya, uzun zamandır ünlü şarkıcı Mert Demir ile birlikte. 

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı iddiası - Resim : 3

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını sevenleriyle paylaşan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Magazin basınının konuştuğu yeni ayrılık iddialarıyla ilgili çiftten henüz bir açıklama yapılmadı.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı iddiası - Resim : 4

'Aramızda Kalmasın' programında Müge Dağıstanlı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının perde arkasını anlattı. Dağıstanlı, "Bir yemekte buluşmuşlar, konuşmuşlar. Yemekten de ayrı çıkmışlar. Ayrılık kararının sakince alındığının göstergesi." diye konuştu.