Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den dikkat çeken hareket
"Ateşe Düştüm" şarkısıyla muhteşem bir çıkış yakalayan Mert Demir, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sarıkaya, bu iddiaları güçlendiren bir harekette bulundu.
En son 'Aile' adlı dizide başrol oynayan ve dizinin finalinden sonra tatile çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk iddialarıyla anılıyordu.
31 yaşındaki Serenay Sarıkaya, bu iddiaları güçlendiren bir harekette bulundu. Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun altına 'kalp ve gül' emojisi koydu.
Şarkıcı Mert Demir'de oyuncuya 'kalpli' emojiyle cevap verdi. İkilinin sevenleri tarafından bu olay büyük bir dikkat çekti.
Mabel Matiz ile söylediği ‘Antidepresan’ şarkısının yanı sıra, 'Unutamadım Adını', 'Karakış' ve 'Cehennemin Dibi' gibi seslendirdiği parçalarla 7’den 70’e birçok kişinin gönlünde taht kuran Mert Demir, bıyıklarını kesince sosyal medyada gündem olmuştu.
Yeni imajı çok beğenilen ünlü şarkıcının paylaşımına ise sevgilisi Serenay Sarıkaya’dan beğeni gelmişti.