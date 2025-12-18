Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni romantik kare

Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonundaki performansı ve güzelliğiyle gündemde olduğu bu dönemde, ünlü şarkıcı Mert Demir ile olan ilişkisi 1 yıl 8 aya ulaştı.
İkilinin reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilmiş, bu iddia aylarca konuşulmuştu. İkili iddialar karşısında açıklama yapmayı tercih etmemişti.
Mert Demir, konuyla ilgili yayımladığı mesajında "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü çift, haklarında sürekli konuşulan reklam aşkı dedikodularına inat yeni aşk dolu pozlarını Instagram'dan yayımladı. İkilinin beraber yer aldığı kareye kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.