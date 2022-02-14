Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkından ilk fotoğraf geldi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen cephesinden yeni haber geldi.

SERENAY SARIKAYA - UMUT EVİRGEN AŞKI BELGELENDİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sarıkaya ile Evirgen çiftinin aşkları resmen belgelendi. İkili, Evirgen’in sahibi olduğu mekanda görüntülendi. Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in samimiyeti dikkat çekti.

İkili Tezer’in şarkılarına eşlik etti.