Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkından ilk fotoğraf geldi
Bir süredir birliktelik yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çiftinin aşkları resmen belgelendi. İkili samimi bir şekilde eğlenirken görüntülendi.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen cephesinden yeni haber geldi.
SERENAY SARIKAYA - UMUT EVİRGEN AŞKI BELGELENDİ
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Sarıkaya ile Evirgen çiftinin aşkları resmen belgelendi. İkili, Evirgen’in sahibi olduğu mekanda görüntülendi. Birsen Tezer’in sahneye çıktığı özel geceye ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in samimiyeti dikkat çekti.
İkili Tezer’in şarkılarına eşlik etti.