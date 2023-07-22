Serenay Sarıkaya’dan Instagram'da 10 milyon kutlaması

Bir yandan Aile dizisi, bir yandan Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle son zamanların en çalışkan oyuncularından olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaştı.

Serenay Sarıkaya, 4 fotoğrafını birleştirdiği bir kolaj yayınlayıp kutlama ve kalp emojileriyle 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini takipçileriyle paylaştı.

EN ÇOK TAKİPÇİ HANDE ERÇEL'DE

Instagram'da Hande Erçel'in 30 milyon, Demet Özdemir'in 16 milyon, Eda Ece'nin 8 milyon, Elçin Sangu'nun ise 9 milyona yakın takipçisi bulunuyor.