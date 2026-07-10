Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları

Bir süredir tatilde olan Serenay Sarıkaya, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.

İtalya'da bulunan oyuncu, adeta sezonun yorgunluğunu atarak enerji depoluyor.

SERENAY'DAN İTALYA POZLARI

Tatilde beyaz elbise giymeyi tercih eden Sarıkaya, objektif karşısında poz verdi.

Keyifli anlarını kayda alan Sarıkaya, fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Mert Demir de bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı. Sarıkaya, sevgilisinin bu yorumuna aynı şekilde kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.