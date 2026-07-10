Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları

Serenay Sarıkaya, şu sıralar İtalya'nın tadını çıkarıyor. Tatilinden doğal kareler paylaşan ünlü oyuncu, stiliyle bir kez daha tüm gözleri üzerinde topladı.

Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları
Elele Online

Elele Online

Bir süredir tatilde olan Serenay Sarıkaya, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.

İtalya'da bulunan oyuncu, adeta sezonun yorgunluğunu atarak enerji depoluyor.Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları - Resim : 1

SERENAY'DAN İTALYA POZLARI

Tatilde beyaz elbise giymeyi tercih eden Sarıkaya, objektif karşısında poz verdi.Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları - Resim : 2

Keyifli anlarını kayda alan Sarıkaya, fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.Serenay Sarıkaya'dan İtalya pozları - Resim : 3

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Mert Demir de bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı. Sarıkaya, sevgilisinin bu yorumuna aynı şekilde kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.

 