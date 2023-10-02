Serenay Sarıkaya yaz aylarında çekimini tamamladığı Kimler Geldi Kimler Geçti adlı dizide Avukat karakterine hayat vermişti. Sarıkaya yeni sezonda yine Aile dizisinin Devin'i olarak izleyici karşısına geçecek. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından da sıkça paylaşım yapıyor.

Serenay Sarıkaya'dan karavan pozu

Aile'nin çekimlerine devam eden Serenay Sarıkaya'dan karavan pozu geldi. Sarıkaya'nın bu paylaşımına beğeni yağdı.