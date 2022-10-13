Serenay Sarıkaya'dan makyajsız poz! Doğal haline beğeni yağdı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarına yenisini ekledi.

MAKYAJSIZ SERENAY SARIKAYA

Ünlü oyuncu, spor öncesi eğitmeni ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Sarıkaya'nın makyajsız fotoğrafı takipçilerinin beğenisini topladı.

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