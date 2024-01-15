Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması

Mert Demir'in sevilen şarkısı 'Ateşe Düştüm'e vokal yaptıktan sonra aralarında aşk iddiaları ortaya atılan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcının fotoğrafına 'çilli bom' yorumunda bulunmuştu.

'BU KONULARA GİRMEYECEĞİM'

Muhabirlerin bu mesajı hatırlatması üzerine ünlü oyuncu aşk iddialarına yanıt verdi. Sarıkaya, ''Çok tatlısınız ama bu konuya girmeyeceğim'' dedi.

'KENDİMİ MÜZİKLE MOTİVE ETMEYİ SEVİYORUM'

Ödül törenine gelirken aracında son ses müzik dinleyen Sarıkaya, Hangi şarkıyı dinliyordunuz? sorusuna ise Ben Türkçe müzik dinlemiyordum ama böyle etkinliklere gelirken kendimi müzikle motive etmeyi çok seviyorum yanıtını verdi.