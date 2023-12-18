Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir açıklaması: Evet, şarkıda vokal yapan benim

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta 'Ateşe Düştüm' şarkısına Sarıkaya'nın vokal yaptığı söylenmişti.

Dün akşam, 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Sarıkaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayarak iddialara yanıt verdi.

"ŞARKIDA VOKAL YAPAN BENİM, EVET"

31 yaşındaki oyuncu, "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığını "Şarkıda vokal yapan benim, evet" sözleriyle doğruladı.

"AŞK İDDİALARINA YANIT: DURUN BAKALIM..."

Serenay Sarıkaya, "Aşk iddialarına ne cevap verirsiniz?" sorusuna ise "Durun bakalım" yanıtını verdi.