Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'e: "İyi ki doğdun kral, hep yanındayım"
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Mert Demir’in doğum gününü, bugün (26 Aralık 2025) sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, "reklam aşkı" iddialarına en güzel cevabı romantik paylaşımlarıyla vermeye devam ediyor.
İlişkilerini başından beri sessiz ama derin bir bağla sürdüren ikili, bugün Mert Demir’in yeni yaşını kutluyor.
Serenay Sarıkaya, 32 yaşına giren sevgilisi Mert Demir için sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir kare paylaşarak şu duygusal notu düştü:
"İyi ki doğdun Kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım."
Bu paylaşım, Temmuz ayında Mert Demir’in Sarıkaya için yazdığı "İyi ki doğdun fıstığım, tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz" mesajına bir karşılık niteliği taşırken, çiftin arasındaki güçlü bağın da bir kanıtı oldu.