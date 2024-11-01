Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu paylaşım

Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile ayrıldıkları yönündeki söylentilere bir dizi fotoğrafla cevap verdi

Özge Çolak

Özge Çolak
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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu paylaşım - Resim : 1

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir, yaz aylarında sık sık bir arada görüntüleniyordu.Yaz aylarının bitmesinden sonra Sarıkaya ile Demir, bir arada görüntülenmedi.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu paylaşım - Resim : 2

Bu durum ayrıldıkları yönünde düşüncelerin oluşmasına neden oldu.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu paylaşım - Resim : 3

Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya'dan ayrılmadıklarına cevap niteliğinde yeni paylaşım geldi.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu paylaşım - Resim : 4

Son birkaç ayından fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'e yer verdi. Sarıkaya paylaşımında 'Benim elli tonum' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.