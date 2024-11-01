Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu paylaşım
Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile ayrıldıkları yönündeki söylentilere bir dizi fotoğrafla cevap verdi
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir, yaz aylarında sık sık bir arada görüntüleniyordu.Yaz aylarının bitmesinden sonra Sarıkaya ile Demir, bir arada görüntülenmedi.
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Bu durum ayrıldıkları yönünde düşüncelerin oluşmasına neden oldu.
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Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya'dan ayrılmadıklarına cevap niteliğinde yeni paylaşım geldi.
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Son birkaç ayından fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'e yer verdi. Sarıkaya paylaşımında 'Benim elli tonum' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.