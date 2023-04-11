Serenay Sarıkaya'dan siyah beyaz yeni fotoğraflar! "Yine ben!"

Sosyal medya hesabında 9.7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık Instagram hesabından yeni pozlarını paylaşıyor. Güzel oyuncu yine yeni pozlarını peş peşe hayranlarının beğenisine sundu.

"Yine ben, yine ben, yine ben!"

Siyah-beyaz paylaştığı karelere, "Yine ben, yine ben, yine ben!" notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri, Serenay'a; "Gerçek misin sen?", "Yine sen hep sen", "Bu ne güzellik, bu ne şıklık", "Her zaman güzel, her zaman zarif" gibi mesajlar yazdı.