Serenay Sarıkaya'dan tatil pozları

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile sezonun yorgunluğunu atmak için geçtiğimiz haftalarda tatile çıkmıştı.

Oyuncu, tatiline dair kesitleri de sosyal medya hesabından yayımlamaya devam ediyor.

SERENAY'DAN YENİ TATİL POZLARI

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya, paylaşımında bikinili fotoğraflarına da yer verdi.

Zebra desenli bir bikini giyen Sarıkaya, ağaçlık bir alanda poz verdi.

Oyuncunun bir başka paylaşımında ise yeşil bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

"ATIN BENİ DENİZLERE"

Serenay Sarıkaya, fotoğraflarını merhum sanatçı Kayahan'ın 'Atın Beni Denizlere' şarkısında yer alan "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" sözleriyle yayımladı.