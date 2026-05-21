Serenay Sarıkaya'dan 'uyuşturucu soruşturması' açıklaması

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, sanat dünyasında sarsıcı bir etki yarattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, operasyon anında önceden planlanmış bir seyahat nedeniyle yurt dışında bulunduğundan adresinde tespit edilemedi.

"BEN İYİYİM BİR SORUN YOK"

Yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu. Sarıkaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Merhaba…Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi… Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi… Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyon sırasında adreslerde arama yapılırken, aralarında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora'nın gözaltına alındığı öğrenildi.